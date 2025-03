saúde

8 hábitos essenciais para uma vida mais saudável

Alguns cuidados no dia a dia são importantes para manter a saúde e a longevidade

Comemorado em 31 de março, o Dia Mundial da Saúde e Nutrição é uma data que convida a refletir sobre hábitos alimentares e a importância de manter uma rotina equilibrada. A alimentação está diretamente ligada à saúde física e mental, influenciando desde a disposição no dia a dia até a prevenção de doenças. Por isso, esse dia é uma excelente oportunidade para repensar escolhas, adotar práticas mais saudáveis e buscar informações que ajudem a promover o bem-estar e a longevidade com qualidade de vida. >

De acordo com o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo, Fellow da Obesity Society – FTOS (EUA) e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN), a verdadeira saúde não está em dietas restritivas, mas no equilíbrio nutricional. “Um controle alimentar excessivo pode levar a deficiências nutricionais e a distúrbios metabólicos. O segredo está nas escolhas certas, com uma alimentação variada, rica em nutrientes essenciais , com a prática regular de exercícios físicos”, explica. >