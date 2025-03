saúde

8 hábitos para ajudar a prevenir a obesidade

Veja práticas saudáveis que ajudam a evitar o sobrepeso e promovem o bem-estar físico e mental

Considerada uma doença crônica, a obesidade é multifatorial. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os números são alarmantes: mais de 1 bilhão de pessoas vivem com obesidade atualmente, incluindo 650 milhões de adultos e quase 40 milhões de crianças. No Brasil, cerca de 25% da população adulta é obesa, e mais de 53% está com sobrepeso, segundo o Ministério da Saúde (MS). >

De acordo com oProf. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo, endocrinologista, Fellow da Obesity Society FTOS – USA e presidente da ABRAN (Associação Brasileira de Nutrologia) e coautor do livro “Obeso Acolhido” (2021), a prevenção é o caminho mais eficaz para combater a obesidade. >

1. Alimente-se melhor

2. Não pule as refeições

3. Pratique atividades físicas

4. Durma bem

Ter um sono de qualidade ajuda a regular hormônios importantes para o metabolismo e auxilia no controle do apetite. >

5. Beba água

Uma hidratação adequada , entre 1,5 e 2 litros de água por dia, auxilia na digestão, no controle do apetite e no funcionamento do organismo. >