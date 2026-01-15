Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A ciência mostra por que dormir sempre no mesmo horário faz diferença

Estudos associam horários irregulares de sono a maior risco de doenças cardíacas, demência e obesidade

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 08:17

A fruta simples e acessível que pode te ajudar a dormir melhor no dia a dia
Dormir nos mesmos horários é bom para saúde Crédito: Freepik

Dormir bem não depende apenas de quantas horas se passa na cama. Estudos recentes indicam que variar com frequência os horários de dormir e acordar - inclusive nos fins de semana - pode aumentar o risco de doenças cardíacas, demência e problemas metabólicos. Para especialistas, a constância nos horários que se dorme e se acorda é um hábito que devemos adotar.

A regularidade do sono, definida como manter horários semelhantes para dormir e acordar, com variação de até 30 minutos, é um fator cada vez mais associado à saúde. A maioria dos adultos nos Estados Unidos não segue uma rotina consistente - o que pode trazer impactos negativos ao longo do tempo.

Embora as evidências venham principalmente de estudos observacionais, pesquisadores identificam um padrão claro: quanto maior a irregularidade do sono, maior o risco de problemas como doenças cardiovasculares, obesidade, depressão, ansiedade e demência.

Como melhorar qualidade do sono

A deficiência de magnésio pode prejudicar a qualidade do sono (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) por Imagem: MAYA LAB | Shutterstock
A decoração do ambiente pode interferir diretamente na qualidade do sono (Imagem: Followtheflow | Shutterstock) por Imagem: Followtheflow | Shutterstock
O chá de erva-cidreira contém compostos que favorecem a qualidade do sono (Imagem: Africa Studio | Shutterstock) por Imagem: Africa Studio | Shutterstock
A hiperacusia e a misofonia estão relacionadas a uma amplificação anormal da percepção sonora pelo cérebro (Imagem: Luis Molinero | Shutterstock) por Imagem: Luis Molinero | Shutterstock
Os energéticos podem prejudicar a qualidade do sono (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
A privação de sono pode acelerar o envelhecimento da pele (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) por Imagem: MAYA LAB | Shutterstock
O kiwi ajuda a ter uma noite de sono mais reparadora (Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock) por Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock
O horário das refeições e os alimentos também podem interferir na qualidade do sono (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Diversos fatores podem atrapalhar o sono (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Dificuldades com o sono e alterações do humor são fatores que contribuem para a sensação de nevoeiro mental (Imagem: Image Point Fr | Shutterstock) por Imagem: Image Point Fr | Shutterstock
É possível melhorar a qualidade do sono com alguns hábitos (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Estabelecer uma rotina de sono consistente ajuda a manter o equilíbrio emocional (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) por Imagem: MAYA LAB | Shutterstock
Alguns alimentos podem ajudar a melhorar a qualidade do sono (Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock) por Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock
A taurina melhora a qualidade do sono ao auxiliar na regulação do neurotransmissor que promove relaxamento no organismo, o GABA (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Exercícios que trabalham o fortalecimento muscular podem ser melhores para a qualidade e duração do sono (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shuttrstock) por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shuttrstock
Além de fundamental para o funcionamento do corpo, o sono também influencia a gordura abdominal (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
A prática regular de corrida melhora o humor, a resistência física e a qualidade do sono (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock
Dormir bem e manter uma rotina de sono regular podem melhorar a saúde física e mental (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
Além de fundamental para o funcionamento do corpo, o sono também influencia a saúde mental (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Alimentação e sono de qualidade podem aumentar o desempenho dos estudantes no Enem (Imagem: alvan.ph | Shutterstock) por Imagem: alvan.ph | Shutterstock
A alimentação pode ajudar a melhorar o sono na menopausa (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Mudanças no sono da criança podem indicar que ela está lidando com algum sentimento difícil (Imagem: Hung Chung Chih | Shutterstock) por Imagem: Hung Chung Chih | Shutterstock
1 de 22
A deficiência de magnésio pode prejudicar a qualidade do sono (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) por Imagem: MAYA LAB | Shutterstock

Em um estudo de 2020 com quase 2 mil adultos entre 45 e 84 anos nos Estados Unidos, participantes com horários de sono mais irregulares apresentaram mais do que o dobro de risco de desenvolver doenças cardiovasculares em comparação com aqueles que mantinham rotinas estáveis.

Outro trabalho, publicado em 2024 no Reino Unido, analisou dados de mais de 88 mil adultos e criou um índice de “regularidade do sono”. Os participantes com piores pontuações tiveram um risco cerca de 50% maior de desenvolver demência do que os que ficaram na faixa intermediária.

Ainda não se sabe exatamente a partir de que ponto a irregularidade começa a afetar a saúde, afirma Soomi Lee, professora associada da Universidade Estadual da Pensilvânia, em entrevista ao NYT. Mas, segundo ela, quanto maior e mais frequente o desvio do horário habitual - ao longo de dias, semanas ou meses * maior tende a ser o risco.“Quanto mais consistente você for”, afirma, “melhor será sua saúde no longo prazo”.

Uma revisão ampla de estudos publicada em 2023 reforçou esse cenário ao concluir que há evidências suficientes para recomendar horários regulares de sono como forma de proteção da saúde metabólica, mental e cardiovascular.

A principal explicação envolve o ritmo circadiano, o relógio biológico que regula não apenas o sono, mas também hormônios, metabolismo, apetite, humor e funções cardiovasculares. Quando esse sistema sai de sincronia, processos como a liberação do cortisol podem ocorrer em horários inadequados, aumentando o estresse e a inflamação no organismo, explica Chaput.

Além disso, o desalinhamento do ritmo circadiano pode alterar a sensação de fome, levando a refeições fora de hora, como comer tarde da noite, o que aumenta o risco de ganho de peso e obesidade.

Para reduzir a irregularidade do sono, especialistas recomendam estratégias simples, como criar um aviso para iniciar a rotina noturna cerca de uma hora antes de dormir e se expor diariamente à luz natural pela manhã, sempre no mesmo horário. A luz é o principal sinal que ajuda o corpo a manter seu relógio interno ajustado.

Tags:

Medicina do Sono

Mais recentes

Imagem - Imagem do Senhor do Bonfim sai da Basílica da Conceição da Praia

Imagem do Senhor do Bonfim sai da Basílica da Conceição da Praia
Imagem - Por que a Bonocô virou a avenida campeã de multas em Salvador?

Por que a Bonocô virou a avenida campeã de multas em Salvador?
Imagem - Onde tem mais homem em Salvador? Presídio torna a Mata Escura o bairro mais masculino

Onde tem mais homem em Salvador? Presídio torna a Mata Escura o bairro mais masculino

MAIS LIDAS

Imagem - Parque com entrada gratuita completa um ano em Salvador; conheça
01

Parque com entrada gratuita completa um ano em Salvador; conheça

Imagem - Mais de 60 aves silvestres são encontradas em cativeiro
02

Mais de 60 aves silvestres são encontradas em cativeiro

Imagem - Casal de 20 anos é encontrado morto, nu e com ventilador ligado dentro de casa
03

Casal de 20 anos é encontrado morto, nu e com ventilador ligado dentro de casa

Imagem - Especialista em IA explica por que rejeitar chamadas de spam piora ainda mais o problema
04

Especialista em IA explica por que rejeitar chamadas de spam piora ainda mais o problema