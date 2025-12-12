Acesse sua conta
A verdade científica por trás do treino em jejum - e por que não é o que você imagina

Revisão de 28 estudos mostra que a prática não melhora o metabolismo e ainda aumenta riscos durante o exercício

  Foto do(a) author(a) Carol Neves
  Foto do(a) author(a) Agência Einstein

  • Carol Neves

  • Agência Einstein

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 10:09

Treino em jejum é bom ou é melhor comer algo?
Treino em jejum é bom ou é melhor comer algo? Crédito: Arquivo

A promessa de que treinar de estômago vazio aceleraria a queima de gordura seduziu muita gente ao longo dos anos. Mas, apesar de parecer intuitivo - afinal, sem combustível disponível o corpo buscaria energia nas reservas -, a ciência mostra um cenário bem diferente.

Profissionais de saúde alertam que a estratégia pode até atrapalhar. Para o médico do esporte e nutrólogo Carlos Alberto Werutsky, diretor do departamento de Nutrologia Esportiva da Abran, os riscos são claros. “Praticar atividades físicas em jejum traz mais riscos do que benefícios para o metabolismo e a performance. Esse é, inclusive, o posicionamento do Colégio Americano de Medicina do Esporte (ACSM) e do Comitê Olímpico Internacional (COI)”, afirma. Segundo ele, conforme o esforço aumenta, especialmente entre pessoas destreinadas, problemas como hipoglicemia, tontura, desidratação e cãibras tornam-se mais prováveis. “À medida que os exercícios vão aumentando em intensidade e duração, principalmente em sujeitos destreinados, os riscos de hipoglicemia, tontura, desidratação e cãibras ficam mais elevados”, alerta.

Em expansão em Salvador, academias ultrapassam farmácias

Academia Smart Fit por ARISSON
Academia BlueFit por ARISSON
Academia Selfit por ARISSON
Academia por ARISSON
Academia Start Fitness por ARISSON
1 de 5
Academia Smart Fit por ARISSON

Ter energia disponível antes de se exercitar é fundamental, diz a nutricionista Serena del Favero, coordenadora de nutrição esportiva do Espaço Einstein Esporte e Reabilitação. “O corpo precisa de energia para render e se adaptar. Sem combustível, não há desempenho; e sem desempenho, não há resultado”, afirma. Ela recomenda que a refeição pré-treino seja leve, de fácil digestão e com carboidratos de rápida absorção, ajustada ao tempo e à tolerância individual.

A ciência também reforça esse entendimento. Uma revisão publicada no Clinical Nutrition ESPEN, conduzida por pesquisadores do Irã, Reino Unido, Estados Unidos e Brasil, analisou 28 estudos com 302 adultos saudáveis para entender se treinar em jejum traz alguma vantagem metabólica. A conclusão: não traz. Os autores não observaram melhora na utilização de glicose ou gordura como fonte de energia entre quem se exercitou sem comer. Além disso, a análise apresentou limitações — como protocolos de exercício muito variados e a falta de avaliação sobre o tipo de refeição pré-treino ou o condicionamento físico dos voluntários.

Comer antes de treinar, portanto, não só é seguro como pode melhorar o desempenho. Werutsky explica que uma boa refeição pré-exercício otimiza as reservas energéticas musculares. “A alimentação ou suplementação pré-exercícios à base de carboidratos com boa carga glicêmica assegura uma poupança maior de glicogênio, a reserva energética muscular limitada”, diz.

Antes de iniciar qualquer rotina de treinos, especialistas recomendam uma avaliação médica e nutricional para ajustar estratégias e identificar possíveis limitações. O horário da refeição também deve ser individualizado para evitar desconfortos durante o exercício.

Entre as boas opções de pré-treino estão:

  • pão com queijo branco e geleia;
  • banana com aveia e mel;
  • iogurte com fruta e granola;
  • macarrão com molho de tomate.

Após a malhação, a indicação é fazer refeições que ajudam a repor o glicogênio, favorecendo a recuperação muscular e otimizando a síntese de proteína. São bons exemplos:

  • arroz, feijão e carne magra;
  • omelete com pão;
  • iogurte com frutas e aveia;
  • shake de whey protein com frutas.

Treino

