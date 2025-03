DADO ALARMANTE

Bahia: mulheres negras morrem 14 vezes mais que brancas por câncer de colo do útero

Estado também lidera número de novos casos da doença no Nordeste

O Dia Mundial de Prevenção do Câncer de Colo de Útero é celebrado nesta quarta-feira (26). A data acende um alerta para a Bahia, já que o estado lidera o número de novos diagnósticos da doença na região Nordeste com uma estimativa de 1160 casos em 2025. Esse tipo de câncer também é o terceiro com maior ocorrência entre as mulheres em todo o país.

>