Saiba quais os principais sintomas do câncer de colo de útero e quais os tipos de tratamento

Brasil deve registrar 17.010 novos casos da doença em 2025.

Y Yan Inácio

Publicado em 26 de março de 2025 às 05:45

Março Lilás é o mês da prevenção à doença Crédito: iStockPhoto/Divulgação

Celebrado nesta quarta-feira (26), o Dia Mundial de Prevenção do Câncer de Colo de Útero acende o alerta para esse tipo de câncer, que é o terceiro que mais atinge mulheres no Brasil. Segundo estimativa do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o país deve registrar 17.010 novos casos da doença em 2025. >

Por isso, é importante entender como a doença, que costuma ser silenciosa, se manifesta. Apesar da maioria dos casos serem assintomáticos, a médica oncologista Hamanda Nery chama a atenção para os possíveis sintomas.>

Os principais envolvem o sangramento vaginal. Para aquelas pacientes que ainda menstruam, podem acontecer sangramentos principalmente após a relação sexual ou fora do período menstrual. Para as pacientes que já estão na menopausa, pode haver um retorno do sangramento. >

Outro sintoma é a dor pélvica, que pode aparecer em alta e média intensidade ou até intermitentemente. Além disso, o corrimento vaginal pode ser outro fator de risco. Quando relacionado a esse tipo de câncer, pode ter seu volume aumentado ou apresentar um odor mais fétido. >

HPV é o principal fator de risco>

Cerca de 90% dos casos da doença estão relacionados a infecção persistente por determinados tipos de HPV, vírus transmitidos em relações sexuais sem proteção. Por isso, a vacinação se mostra como uma das principais formas de se evitar cânceres ginecológicos, especialmente antes do início da vida sexual. >

No último mês, o Ministério da Saúde ampliou a vacinação para jovens entre 15 e 19 anos. A meta é vacinar 90% dessa faixa etária que ainda não recebeu nenhuma dose da vacina. A vacina reduz o risco de infecções pelo HPV e doenças associadas, incluindo diversos tipos de câncer, com eficácia superior a 90%.>

Tratamento>

O tratamento da doença é determinado a partir do estágio da doença e do tamanho do tumor. E pode envolver rádio ou quimioterapia, sendo na maioria dos casos um combinado entre as duas modalidades. Além disso, também há novos tratamentos em desenvolvimento como a imunoterapia e terapia alvo.>

Maior incidência em mulheres negras na Bahia>

Nos últimos dez anos, mulheres negras morreram 14 vezes mais que brancas em decorrência desse tipo de câncer na Bahia, de acordo com dados do DataSUS. Para a médica oncologista Hamanda Nery Lopes, da Oncoclínicas na Bahia, o dado está diretamente ligado às diferenças socioeconômicas entre pessoas brancas e negras.>

“As mulheres negras têm menor acesso aos exames de rastreamento, de diagnóstico, aos médicos e, principalmente, aos especializados como o oncologista. Isso tudo leva a uma demora importante para a chegada ao tratamento oncológico adequado”, explica. O diagnóstico tardio faz com que tumores sejam encontrados em estado mais agressivo.>