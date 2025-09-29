SAÚDE

Chá anti-inflamatório controla pressão e auxilia no emagrecimento

Além de anti-inflamatório, o chá possui ação diurética e antioxidante. Seu consumo deve ser associado a um estilo de vida saudável

Metrópoles

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 08:33

Chá Crédito: Shutterstock

A hipertensão arterial é um problema que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo, sendo um fator de risco para doenças como acidente vascular cerebral (AVC) e infarto. No entanto, em casos leves e moderados, o chá de hibisco pode ser uma boa opção para controlar a pressão alta. O consumo deve ser aliado a uma alimentação balanceada e a prática regular de exercícios físicos.