Chá anti-inflamatório controla pressão e auxilia no emagrecimento

Além de anti-inflamatório, o chá possui ação diurética e antioxidante. Seu consumo deve ser associado a um estilo de vida saudável

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 08:33

Chá
Chá Crédito: Shutterstock

A hipertensão arterial é um problema que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo, sendo um fator de risco para doenças como acidente vascular cerebral (AVC) e infarto. No entanto, em casos leves e moderados, o chá de hibisco pode ser uma boa opção para controlar a pressão alta. O consumo deve ser aliado a uma alimentação balanceada e a prática regular de exercícios físicos.

O professor de nutrição Leandro Rodrigues, da Universidade Católica de Brasília, explica que a infusão ajuda a controlar os níveis de pressão arterial através de seu efeito diurético. “Além disso, o chá possui efeito antioxidante e anti-inflamatório pela presença dos ácidos orgânicos, flavonoides e antocianinas”, destaca.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

