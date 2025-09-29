Chá anti-inflamatório controla pressão e auxilia no emagrecimento

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 08:33
A hipertensão arterial é um problema que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo, sendo um fator de risco para doenças como acidente vascular cerebral (AVC) e infarto. No entanto, em casos leves e moderados, o chá de hibisco pode ser uma boa opção para controlar a pressão alta. O consumo deve ser aliado a uma alimentação balanceada e a prática regular de exercícios físicos.
O professor de nutrição Leandro Rodrigues, da Universidade Católica de Brasília, explica que a infusão ajuda a controlar os níveis de pressão arterial através de seu efeito diurético. “Além disso, o chá possui efeito antioxidante e anti-inflamatório pela presença dos ácidos orgânicos, flavonoides e antocianinas”, destaca.