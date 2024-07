SAÚDE

Cientistas alemães anunciam novo paciente provavelmente curado do HIV; este é o sétimo caso no mundo

Alô Alô Bahia

Publicado em 19 de julho de 2024 às 13:04

Teste de HIV Crédito: Vinicus Marinho/Fiocruz

Cientistas alemães anunciaram, nesta quinta-feira (18), o caso do sétimo paciente provavelmente curado da HIV no mundo. O paciente, um homem adulto, também tinha leucemia e foi submetido a um transplante de células-tronco.

Mais detalhes sobre o caso serão apresentados pelo médico-cientista Christian Gaebler, da Charité-Universitätsmedizin Berlin, na 25ª Conferência Internacional sobre AIDS, que acontece neste mês de julho, em Munique.

De acordo com comunicado da International Aids Society, o paciente recebeu um transplante de células-tronco para o câncer no final de 2015 e, no final de 2018, parou de fazer o tratamento antirretroviral para HIV. Cerca de cinco anos e meio depois, o vírus continua em remissão.

De acordo com informações reportadas pelo Estadão, todas as sete pessoas que já foram consideradas provavelmente curadas do vírus da Aids após transplante de medula óssea tinham uma situação particular em comum: sofriam de câncer de sangue e se beneficiaram de um transplante de células-tronco que renovaram profundamente seu sistema imunológico.

Porém, nos cinco primeiros casos, os doadores apresentavam uma rara mutação, de um gene conhecido como CCR5 delta 32, que previne a entrada do HIV nas células. O “paciente de Genebra”, sexto caso de remissão, em 2023, foi o primeiro a receber medula óssea sem essa mutação.

Agora, o novo paciente também traz novidades para o campo. Este é o primeiro caso de cura do HIV em que o doador herdou um tipo de cópia do CCR5 delta 32 conhecida como “heterozigoto”, uma forma mais prevalente na população. Isso sugere que a mutação heterozigótica pode ser suficiente para a cura em alguns casos, aumentando o número de doadores potenciais.

Primeiro caso