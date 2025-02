saúde

Confira hábitos para melhorar a qualidade do sono

Sleepmaxxing se refere à adoção de estratégias para dormir bem durante a noite

O termo “ sleepmaxxing ” (traduzido como “maximização do sono”) vem ganhando popularidade nas redes sociais, especialmente entre os jovens. A expressão se refere à adoção de estratégias para melhorar a qualidade do descanso, otimizando o sono por meio de hábitos saudáveis e ajustes no ambiente de descanso. >