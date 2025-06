LUTO

Ex-músico do Raça Negra morre após ser encontrado desacordado em rua de São Paulo

Ele viveu em situação de rua e lutava contra dependência química

O músico Edson Aparecido da Silva, o Edson Café, ex-integrante do grupo Raça Negra, morreu na quarta-feira (4), aos 75 anos, após ser encontrado desacordado na zona leste de São Paulo. Ele foi levado a um hospital da capital, mas não resistiu.>

Café vivia em situação de rua há mais de dez anos, principalmente no Rio de Janeiro, onde se sustentava como guardador de veículos. Após sofrer um AVC que comprometeu seus braços, ele desenvolveu dependência química e se afastou da carreira musical.>

No auge do sucesso, Edson tocava violão na banda Raça Negra, referência do pagode nacional. Ele deixou o grupo após o derrame e nunca mais voltou aos palcos.>