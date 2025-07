SAÚDE

Dores nas articulações aumentam com o frio? Veja o que diz especialista

Queixas são comuns principalmente entre pessoas idosas

No último dia 10 de julho, Salvador registrou a menor temperatura do ano: 18,9 ºC, segundo a estação meteorológica de Barro Duro. Com as constantes baixas desde a chegada do inverno, não é raro ouvir queixas de aumento de dores nas articulações, principalmente vindas de pessoas idosas. Mas será que o frio da estação é o grande responsável por isso? >