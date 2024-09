SAÚDE

Entenda o que é otosclerose, doença que fez Adriane Galisteu perder 60% da audição

Tratamento pode envolver medicação, cirurgia e aparelho auditivo

Gil Santos

Publicado em 18 de setembro de 2024 às 05:15

Zumbido no ouvido é sinal de alerta Crédito: Peakstock | Shutterstock

A apresentadora Adriane Galisteu, 51 anos, surpreendeu o público, no fim de semana, ao contar, durante uma entrevista, que perdeu 60% da audição devido a uma doença autoimune. É a mesma patologia que pode ter levado o famoso músico alemão Ludwig van Beethoven (1770-1827) a ficar surdo. O nome da doença é otosclerose. Ela não tem cura, mas há tratamento. Veja quais são os sinais de alerta e como se prevenir.

Os sintomas mais comuns são a perda de audição progressiva, zumbido e sensação de ouvido tampado. O otorrinolaringologista do Itaigara Memorial Gabriel Bijos explica que tontura e vertigem também podem estar associadas com a doença, em menor escala, e que um exame físico no consultório ajuda a identificar a doença, enquanto testes de audiometria e de impedanciometria confirmam o diagnóstico.

"A otosclerose é uma doença do ouvido interno. No audição funciona na forma de um pistão, no qual o estribo, que é um dos ossículos do ouvido, faz um mecanismo de vai e vem na cóclea. Nesta patologia, há a solidificação (ossificação) do estribo e com isso o movimento de vai e vem diminui, provocando a diminuição da audição", explicou o especialista.

A literatura médica ainda não tem certeza do que provoca o surgimento da otosclerose, mas a principal suspeita é que seja uma doença hereditária. Ela acomete mais mulheres, porque está relacionada com questões hormonais, costuma se manifestar entre 20 anos e 40 anos, e agrava, gradualmente, ao longo da vida. O especialista Gabriel Bijos afirma que é importante buscar ajuda o quanto antes e fazer o acompanhamento médico.

"O não tratamento leva a uma perda de audição e, com isso, isolamento social. Assim, é essencial que se trate com o intuito de reduzir a perda ou progressão da perda de audição. Em alguns caso, pode ser feito com medicação, cirurgia ou uso de aparelhos auditivos", explica o otorrinolaringologista.

Adriane contou que recebeu o diagnóstico há 11 anos, explicou que a doença se manifestou em um dos ouvidos e que essa patologia age de forma progressiva. A revelação aconteceu no podcast PodCringe. Ele descreveu a sensação como se o ouvido estivesse tapado, como ocorre durante uma viagem de avião, e disse que, às vezes, escuta um apito ou um zumbido.

"Os médicos indicam o transplante depois de 100% de perda da audição (...). Falando de um jeito tosco: meu tímpano funciona bem, eu escuto bem, mas tem uma pedra no caminho, que não deixa passar o som. Para retirar essa pedra, tenho que fazer um transplante. Mas eles não deixam fazer sem a perda de 100% da audição, porque também não é garantido que vai ficar tudo bem. Eu devo ter perdido uns 60%", afirmou a apresentadora.

O músico clássico Beethoven recebeu o diagnóstico de congestão dos centros auditivos internos aos 26 anos. Considerado um prodígio da música desde os cinco anos, o autor da Nona Sinfonia ficou depressivo e, conforme cartas e testemunhos da época, pensou até em suicídio. Ele fez diversos tratamentos para retardar a surdez, mas a doença continuou progredindo e 20 anos depois, aos 46 anos, o homem considerado um gênio da música estava praticamente surdo.

A causa da surdez de Beethoven ainda é motivo de debate e a otosclerose é uma das teorias defendidas pelos especialistas. Os especialistas afirmam que é preciso adotar cuidados para preservar a saúde auditiva. O primeiro passo é um check up anual da audição com otorrino. Além disso, evitar ouvir músicas e sons em volume alto, como em paredões, fones de ouvido ou em shows.

Evitar o uso de cotonete, porque além de empurrar parte da cera, há o risco de perfusão do tímpano. Não se automedicar, porque algumas medicações interferem na audição. O tabagismo é outro vilão que pode interferir na saúde auditiva, e a alimentação deve ser rica em nutrientes como vitaminas A, C, E e minerais como magnésio e zinco.

Procurada, a Secretaria Estadual da Saúde (Sesab) ainda não se manifestou sobre a quantidade de casos de otoesclerose registrados em 2024 e em 2023, e nem sobre os municípios em que os casos foram registrados.

