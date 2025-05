ARTIGO

Estamos olhando mais para a saúde cardiovascular feminina: ainda bem!

É importante destacar que os sintomas das doenças cardíacas nas mulheres podem ser diferentes dos observados nos homens; conheça as diferenças

No dia 14 de maio, celebramos o Dia Nacional da Conscientização das Doenças Cardiovasculares em Mulheres — uma data que convida à reflexão sobre uma realidade que precisa ser mais visível. Esses problemas representam a principal causa de morte entre as mulheres no mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), são responsáveis por cerca de um terço da mortalidade feminina em todo o mundo, somando mais de 8,5 milhões de mortes a cada ano. No Brasil, a estimativa é que 30% da população feminina possa falecer por causas cardíacas. >

As causas são multifatoriais e, entre as principais, estão a hipertensão arterial, o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral (AVC). Embora possam acometer pessoas de todas as idades, observa-se um aumento da incidência a partir dos 40 anos. Fatores como sedentarismo, obesidade, hipertensão, diabetes e histórico familiar são bem conhecidos. No entanto, nas mulheres, há aspectos específicos que merecem atenção especial — e é sobre isso que a medicina cardiovascular tem voltado seus olhos com mais intensidade nos últimos anos.>