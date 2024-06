Estudo brasileiro revela benefícios da atividade física para pacientes idosos com câncer

A prática de exercícios físicos regulares durante o tratamento de câncer tem um papel importante nos desfechos clínicos e na qualidade de vida do paciente. Um estudo inédito liderado pelo oncologista da Oncoclínicas&Co, Paulo Bergerot, revela os benefícios substanciais de um programa remoto e supervisionado de atividade física com duração de 12 semanas no bem-estar e nos sintomas da doença em idosos com câncer no Brasil. Os resultados da pesquisa foram apresentados no maior congresso de oncologia do mundo, o Encontro Anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, que aconteceu em Chicago entre os dias 31 de maio a 04 de junho.