OMS passa a recomendar caneta emagrecedora no tratamento de longo prazo da obesidade

Entidade destacou que uso deve ser combinado com exercícios e mudança de alimentação

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 13:16

canetas emagrecedoras
Caneta emagrecedora em uso Crédito: Reprodução

A Organização Mundial da Saúde (OMS) passou a recomendar o uso de medicamentos à base de GLP-1 - as populares canetas para emagrecimento - como parte do tratamento de longo prazo da obesidade. A orientação, publicada nesta segunda-feira (1º), marca a primeira diretriz da entidade sobre essas terapias e reforça que elas devem ser utilizadas junto a mudanças no estilo de vida.

A recomendação, classificada como condicional, inclui semaglutida, tirzepatida e liraglutida para adultos com IMC superior a 30, com exceção de gestantes. O protocolo prevê que o tratamento seja acompanhado por alimentação adequada e prática regular de exercícios.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, reiterou que a obesidade é uma doença crônica que demanda cuidado permanente e afirmou que, embora as medicações não encerrem sozinhas a crise global, “podem ajudar milhões de pessoas a reduzir riscos e complicações”.

A entidade também destacou que o custo global ligado à obesidade pode chegar a US$ 3 trilhões até 2030 e lembrou que o acesso aos remédios segue restrito, devendo atingir menos de 10% do público que poderia se beneficiar. Para ampliar a disponibilidade, a OMS informou que trabalhará com governos e organizações a partir de 2026.

