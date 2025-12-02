OMS passa a recomendar caneta emagrecedora no tratamento de longo prazo da obesidade

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 13:16
A Organização Mundial da Saúde (OMS) passou a recomendar o uso de medicamentos à base de GLP-1 - as populares canetas para emagrecimento - como parte do tratamento de longo prazo da obesidade. A orientação, publicada nesta segunda-feira (1º), marca a primeira diretriz da entidade sobre essas terapias e reforça que elas devem ser utilizadas junto a mudanças no estilo de vida.
A recomendação, classificada como condicional, inclui semaglutida, tirzepatida e liraglutida para adultos com IMC superior a 30, com exceção de gestantes. O protocolo prevê que o tratamento seja acompanhado por alimentação adequada e prática regular de exercícios.
O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, reiterou que a obesidade é uma doença crônica que demanda cuidado permanente e afirmou que, embora as medicações não encerrem sozinhas a crise global, “podem ajudar milhões de pessoas a reduzir riscos e complicações”.
A entidade também destacou que o custo global ligado à obesidade pode chegar a US$ 3 trilhões até 2030 e lembrou que o acesso aos remédios segue restrito, devendo atingir menos de 10% do público que poderia se beneficiar. Para ampliar a disponibilidade, a OMS informou que trabalhará com governos e organizações a partir de 2026.