Tomar bebidas muito quentes aumenta risco de câncer de esôfago

Estudo britânico com mais de 450 mil pessoas aponta que o consumo frequente de líquidos acima de 65°C propicia inflamações e mutações nas células do esôfago

  • Foto do(a) author(a) Agência Einstein

  • Agência Einstein

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 09:46

Chá
Chá Crédito: Shutterstock

Tomar uma xícara de café ou chá bem quente, logo após o preparo, é um hábito comum na rotina de muitas pessoas. Mas um novo estudo publicado no British Journal of Cancer faz um alerta: a temperatura da bebida pode ter relação com o risco de desenvolver câncer de esôfago.

Conduzida com dados do UK Biobank, a pesquisa acompanhou quase 455 mil pessoas por mais de 11 anos para entender se a quantidade e a temperatura dos líquidos ingeridos influenciam o aparecimento do câncer. Os participantes informaram quantas xícaras de chá e café tomavam por dia e como preferiam a bebida: morna, quente ou muito quente.

Durante o período de acompanhamento, foram registrados 710 casos de adenocarcinoma de esôfago e 242 diagnósticos de carcinoma de células escamosas, os dois principais tipos do câncer. Os pesquisadores observaram que, embora o consumo moderado de bebidas quentes não pareça ter relação com o adenocarcinoma, houve um aumento significativo de risco para o carcinoma de células escamosas, especialmente entre quem consome mais de quatro xícaras diárias de bebidas “muito quentes”.

O câncer de esôfago é um tumor maligno que se origina na mucosa do tubo esofágico e apresenta dois subtipos principais. O carcinoma de células escamosas surge nas células que revestem o esôfago e está mais associado aos hábitos de fumar, consumir bebida alcoólica e tomar líquidos muito quentes. Já o adenocarcinoma se origina nas glândulas próximas à junção com o estômago, sendo mais ligado à obesidade e ao refluxo gastroesofágico crônico.

Na pesquisa, observou-se que quanto mais quente e frequente o consumo das bebidas muito quentes, maior o risco de desenvolver a doença. Pessoas que tomavam até quatro xícaras por dia de líquidos fumegantes tinham risco duas vezes maior de desenvolver o câncer em comparação a quem preferia bebidas mornas. Entre os que ultrapassavam oito xícaras diárias, o risco chegava a ser cinco vezes maior.

A explicação está no efeito térmico sobre o revestimento do esôfago. “O mecanismo provável é a lesão térmica repetida da mucosa esofágica, que provoca inflamação crônica e regeneração celular contínua”, analisa a oncologista Ludmila Koch, do Einstein Hospital Israelita. “Com o tempo, esse processo favorece mutações no DNA das células e aumenta o risco de formação de um tumor.”

Diagnóstico de câncer

Diagnóstico de câncer por Shuttertock
Diagnóstico de câncer por Shuttertock
Diagnóstico de câncer por Shuttertock
Diagnóstico de câncer por Shuttertock
Diagnóstico de câncer por Shuttertock
Diagnóstico de câncer por Shuttertock
1 de 6
Diagnóstico de câncer por Shuttertock

Alerta já existia

Essa associação não é totalmente nova. Em 2016, a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC), ligada à Organização Mundial da Saúde (OMS), já havia classificado o consumo de bebidas acima de 65°C como “provavelmente carcinogênico para humanos”. O novo levantamento reforça essa hipótese com dados de uma população ampla.

Por isso, a recomendação é simples: espere o líquido amornar. “A OMS considera de 60°C a 65°C como o limite seguro para ingestão de bebidas quentes. Mas mais importante do que medir a temperatura é evitar ingerir o líquido logo após o preparo, quando ainda está fervendo. O ideal é esperar alguns minutos até que a bebida esteja morna e confortável ao paladar”, sugere Koch, que é especialista em tumores de cabeça e pescoço.

No Brasil, o alerta também merece atenção. O país é um dos maiores consumidores de café do mundo, e o chimarrão, bebida típica da região Sul, já foi apontado em pesquisas como fator de risco para o câncer de esôfago. “Estudos realizados no Sul do Brasil mostram a mesma associação entre bebidas muito quentes e carcinoma de células escamosas. Ou seja, é um risco que se repete em diferentes países e culturas”, observa a oncologista.

Outros fatores de risco

Outros hábitos e doenças aumentam o risco desse tipo de câncer. Entre eles, tabagismo, consumo excessivo de álcool, obesidade, refluxo gastroesofágico e dieta pobre em frutas e vegetais. Segundo a especialista do Einstein, esses hábitos têm efeito somatório.

O câncer de esôfago é o sexto mais frequente entre os homens e o 15º entre as mulheres, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA). A doença está entre as principais causas de morte por câncer de trato digestivo no país. Os sintomas costumam aparecer em estágios avançados, o que dificulta o diagnóstico precoce.

Entre os sinais de alerta estão dificuldade para engolir, dor ou sensação de que o alimento fica preso no peito, perda de peso não intencional e azia persistente. O diagnóstico é feito por endoscopia digestiva alta com biópsia, e o tratamento depende do estágio e do tipo de tumor, podendo incluir cirurgia, quimiorradioterapia, imunoterapia ou terapias-alvo.

Apesar do alerta, Koch reforça que o estudo não condena o consumo de café ou chá, por isso não é necessário restringir essas bebidas. “Se tomadas em temperatura moderada, elas mantêm seus benefícios cardiovasculares e metabólicos já demonstrados em vários estudos. O que precisamos mudar é o hábito de ingeri-las muito quentes”, conclui.

