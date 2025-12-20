FIQUE LIGADO

Um hábito comum do dia a dia pode prejudicar a circulação - mas a ciência aponta um aliado inesperado

Estudo britânico mostra que compostos presentes no cacau ajudam a proteger a função vascular



Carol Neves

Agência Einstein

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 13:15

Circulação Crédito: Reprodução

Passar longos períodos sentado é um hábito cada vez mais comum na rotina moderna e pode trazer prejuízos relevantes para a circulação sanguínea. A imobilidade prolongada compromete o funcionamento dos vasos, reduz o fluxo sanguíneo e pode elevar a pressão arterial. Um estudo recente, no entanto, indica que compostos naturais presentes no cacau podem ajudar a amenizar esses efeitos.

A pesquisa foi publicada no The Journal of Physiology e conduzida por cientistas da Universidade de Birmingham, no Reino Unido. Os pesquisadores analisaram o impacto dos flavonoides - compostos bioativos com ação antioxidante - sobre a função vascular em momentos de inatividade, justamente quando o sistema circulatório tende a sofrer mais.

Os flavonoides já são conhecidos por favorecer a saúde dos vasos sanguíneos. Eles aumentam a disponibilidade de óxido nítrico no endotélio, camada que reveste internamente as artérias, facilitando a vasodilatação e contribuindo para uma circulação mais eficiente. Além disso, apresentam efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes, com impacto positivo também sobre o metabolismo e a cognição.

Praticar exercícios físicos melhora condicionamento e saúde 1 de 5

Para avaliar esse efeito de forma prática, o estudo acompanhou 40 homens cisgênero jovens, com diferentes níveis de condicionamento cardiorrespiratório. O grupo foi composto apenas por homens para evitar interferências hormonais associadas ao ciclo menstrual, que poderiam influenciar os resultados.

Todos os voluntários consumiram uma bebida à base de cacau. Metade recebeu uma versão com alto teor de flavonoides, enquanto os demais ingeriram uma bebida com baixas concentrações desses compostos. Duas horas depois, os participantes permaneceram sentados por mais duas horas. Antes e após esse período, os cientistas avaliaram parâmetros como fluxo sanguíneo nos braços e nas pernas, além da pressão arterial.

Os resultados mostraram que os participantes que consumiram maiores quantidades de flavonoides não apresentaram queda na função vascular, inclusive aqueles com baixo nível de condicionamento físico. Já no grupo que ingeriu a bebida com baixo teor desses compostos, houve prejuízos na circulação, mesmo entre indivíduos fisicamente ativos.

Apesar dos achados positivos, especialistas reforçam que os compostos não anulam os riscos do sedentarismo. “Nada substitui o movimento e as pausas regulares ao longo do dia”, destaca a nutricionista Serena del Favero, do Hospital Israelita Albert Einstein. Segundo ela, o efeito protetor observado está relacionado aos flavonóis do cacau, e não ao consumo de chocolate de forma indiscriminada.

De acordo com a nutricionista, esses compostos podem atuar como uma estratégia complementar para reduzir danos à circulação em situações de inatividade prolongada, especialmente para quem passa muitas horas sentado. Eles também podem ser incorporados facilmente à alimentação diária.