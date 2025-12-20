Acesse sua conta
Operação Natal: Codecon faz operação em shopping de Salvador

Orgão reforça fiscalização no final do ano

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 14:14

Fiscalização da Codecon durante a Operação Dia das Crianças
Fiscalização da Codecon em Salvador Crédito: Bruno Concha/Secom

A Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon) realizou a Operação Natal no Shopping da Bahia, em Salvador, na sexta-feira (19). O objetivo é intensificar a fiscalização no comércio em um dos períodos de maior movimentação do ano. 

Durante a operação, as equipes da Codecon atuaram na verificação de práticas comerciais, validade de produtos, correta exposição de preços, formas de pagamento, emissão de nota fiscal, políticas de troca e cumprimento das regras de atendimento ao consumidor.

Também foram observadas a presença de informações obrigatórias nos rótulos, como validade e composição dos produtos, além da disponibilização visível do Código de Defesa do Consumidor.

Segundo o diretor-geral da Codecon, Marcelo Carvalho, a fiscalização preventiva é fundamental para coibir abusos e evitar prejuízos. “A atuação da Codecon contribui para promover um ambiente de consumo mais justo e seguro para a população”, destacou.

Até o momento, a operação já visitou 85 estabelecimentos, com o registro de três notificações. As empresas notificadas têm prazo de até 20 dias para regularizar as pendências, sob pena de multa, que pode variar de R$ 900 a R$ 9 milhões, de acordo com a gravidade da infração.

A Codecon orienta que consumidores que identificarem irregularidades registrem denúncias por meio dos canais oficiais: o aplicativo Codecon Mobile, o site www.codecon.salvador.ba.gov.br, o Portal Salvador Digital ou pela Central Telefônica 156. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, exceto feriados, na Rua Chile, nº 3, no Centro de Salvador.

