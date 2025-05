saúde

Uso em excesso de multivitamínicos pode trazer riscos à saúde

Especialista explica como tomar suplementos de maneira segura

A ideia de complementar a alimentação com multivitamínicos parece, à primeira vista, uma atitude prudente e responsável. No entanto, essa prática, quando feita de maneira aleatória ou sem acompanhamento profissional, pode resultar em desequilíbrios sérios no corpo. >