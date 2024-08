Edicase Brasil

Veja a importância da fisioterapia em casos de escoliose

A escoliose é caracterizada por uma curvatura anormal na coluna vertebral e pode afetar pessoas em diferentes idades, mas é mais comum entre adolescentes. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 4% da população global apresenta essa condição. No Brasil, cerca de 6 milhões de pessoas são afetadas por esse problema, com uma prevalência maior entre adolescentes do sexo feminino.

Importância da fisioterapia na prevenção e no tratamento

A fisioterapia desempenha um papel importante na prevenção e tratamento da escoliose, oferecendo uma triagem precoce, orientações para atividades físicas e tratamento para dores associadas. “O cuidado atento durante a infância e adolescência pode fazer uma grande diferença no manejo da condição, com a detecção precoce aumentando as chances de sucesso no tratamento. Isso inclui o uso de órteses 3D e exercícios fisioterapêuticos específicos, apoiados por estudos que comprovam sua eficácia”, salienta Marcelo Biaggini.