saúde

Veja o papel da dieta saudável no alívio de dores crônicas

Médicos explicam a importância de uma boa alimentação para melhorar a qualidade de vida

A dor crônica é uma condição debilitante que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Embora existam tratamentos disponíveis, muitos indivíduos enfrentam a dor sem qualquer intervenção, seja por falta de acesso ou de recursos financeiros. No entanto, uma pesquisa recente da Universidade do Sul da Austrália aponta que adotar uma alimentação saudável pode ajudar a reduzir a gravidade da dor crônica. >

“Essa é uma maneira fácil e acessível para os pacientes controlarem melhor a condição. É sempre importante que a dor crônica seja diagnosticada por um médico especialista e acompanhada para definir as melhores estratégias. No entanto, é fundamental que se entenda o papel da dieta para reduzir a gravidade da dor e melhorar a qualidade de vida desse paciente”, explica o ortopedista Dr. Fernando Jorge, especialista em Intervenção em Dor (Hospital Albert Einstein) e em Medicina Intervencionista em Dor (Faculdade de Medicina da USP – Ribeirão Preto). >

Riscos da exclusão alimentar sem orientação médica

“É muito comum que pacientes com dor crônica retirem alimentos ou até mesmo grupos alimentares da dieta sem indicação médica. E isso, além de desnecessário, pode ser perigoso porque algumas carências de vitaminas podem impactar em outros problemas no corpo”, conta o Dr. Fernando Jorge. >

Dieta saudável ajuda mesmo sem perda de peso

Alimentos anti-inflamatórios e antioxidantes

No estudo, mulheres com dietas mais equilibradas tiveram níveis de dor menores e melhor função física. “É possível que as propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes dos principais grupos alimentares mais saudáveis sejam o que reduz a dor”, aponta o Dr. Fernando Jorge. >

Além disso, a médica destaca a importância do ômega 3 no cardápio de quem sofre com dores crônicas. “Pessoas com artrite e outras condições inflamatórias nas articulações podem se beneficiar do ômega 3, pois ele ajuda a reduzir a inflamação e a rigidez, melhorando a mobilidade e diminuindo a dor. Podemos encontrá-los em peixes como salmão e atum, e em sementes como a de chia e de linhaça, e nas nozes”, afirma a Dra. Marcella Garcez. Assim, os médicos concluem que uma dieta nutritiva e saudável traz benefícios tanto para alívio da dor crônica quanto para o bem-estar geral do corpo. >