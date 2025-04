saúde

Veja os motivos do aumento dos casos de AVC entre os jovens

Alguns hábitos simples podem ajudar a prevenir o acidente vascular cerebral

Tradicionalmente associado a pessoas mais velhas, o acidente vascular cerebral (AVC) tem atingido um novo grupo com frequência preocupante: os jovens adultos. Conforme estudo publicado na revista científica The Lancet Neurology , houve um aumento de 14,8% entre pessoas com menos de 70 anos em todo o mundo. No Brasil, aproximadamente 18% dos casos de AVC ocorrem entre 18 e 45 anos, segundo dados da Rede Brasil AVC. >