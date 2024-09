Edicase Brasil

Veja os sintomas e o tratamento do câncer de tireoide

Diagnóstico precoce da doença é importante para o sucesso no tratamento

O câncer de tireoide registra o maior crescimento global, sendo mais frequente em mulheres e predominante em áreas com alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). No Brasil, dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) indicam que, em 2023, a doença correspondeu a cerca de 2,6% dos casos.