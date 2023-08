Os filhos mortos de um esboço de país

Na semana passada, mais uma criança foi executada, desta vez na Cidade de Deus, comunidade do Rio de Janeiro. Seu nome é Thiago Menezes Flausino e tinha 13 anos. Queria ser jogador de futebol. A foto das crianças amigas do garoto chorando no seu enterro é devastadora. Mas há quem não se comova. Thiago não foi uma exceção. Em julho, Djalmir de Azevedo Clemente, de 11 anos, foi morto durante uma incursão da Polícia Militar em Maricá, também no Rio. Ainda em julho, morreu em situação parecida Gabriel Silva da Conceição Júnior, de 10 anos, aqui em Lauro de Freitas.