MAKING-OFF

Making-off de uma capa musical: cinco músicos se uniram em fotografia pelos 475 anos de Salvador

Através das lentes de Paula Froes, a silhueta de cinco músicos e do farol na Ponta de Humaitá despontam na tarde de quarta-feira (27). A percussão encontrou o sopro e as cordas enquanto obedeciam aos comandos da fotógrafa.

Até mesmo um arco-íris fez parte do cenário da fotógrafa, que utilizou o jogo de luz natural a seu favor para captar os músicos e seus instrumentos. Enquanto Paquito carregava seu violão, Verônica Machado trazia o seu imenso Sousafone, Juliana Almeida veio com o atabaque, Ágatha Silva levantou sua pequena guitarra baiana e Line Santana se dividia entre a caixa e o berimbau.

A editora de fotografia Sora Maia escolheu o conceito do ensaio para juntar a música e Salvador na mesma cena. “Essa escolha de instrumentos foi no sentido de pensar nos emblemáticos da cultura musical da Bahia. E foi uma coincidência muito feliz que mulheres topassem fazer a foto mostrando que elas atuam nos mais diversos instrumentos”, disse.

A trilha sonora de Salvador, segundo os cinco músicos que protagonizaram a capa desta edição do CORREIO, precisa conter Prefixo de Verão, Banda Mel (Line); Vú, de Saulo (Ágatha); É d'Oxum, de Gerônimo (Paquito); A lenda do Abaeté, de Dorival Caymmi (Verônica); e Cordeiro de Nanã, d’Os Ticoãs (Juliana).

“Um dia eu vi o Sousafone, era a mesma coisa do Didjeridum. Os antigos no jazz amam, principalmente no jazz em New Orleans, é muito usado para fazer as linhas de baixo, todos os ritmos usam, e marchas e dobradas. Além do uso na nossa cultura de filarmônica, que é essencial”, explicou Verônica.