SOM SALVADOR

De tocador de lata do Candeal à percussionista de Ivete Sangalo

O ritmo que se cria aqui, aquele negócio que balança o corpo todo, é mais que um som que pulsa na batucada ou uma partitura. Ele transforma. Do Parque do Queimado, passando pelo Pelourinho até o Candeal, trouxemos de lá 10 relatos de quem viu esse som, inspirar e transpirar oportunidades. Histórias que saíram de projetos sociais que todo dia dão régua, compasso e conhecimento a crianças e adolescentes, hoje músicos profissionais que levam a Bahia em cada palco onde chegam. Conheça a história do menino que bateu lata com Gilmelândia no Programa da Xuxa e hoje é percussionista profissional na banda da cantora Ivete Sangalo. Veja a seguir como, na vida e na arte, a música é capaz de mudar tudo.

Nasci no Candeal em 1982 e comecei a ter contato com a música com 7 anos, em uma banda composta por sete meninos - eu, Jair, Sinho, Marquinhos, Paulinho e tinha mais dois outros também. Éramos a Banda Arrastão, uma banda de lata. A conexão começou a partir daí. A gente pulava o muro das obras da OAS para pegar tinta de lata vazia que ia ser jogada fora e transformava em instrumento. Vim da percussão de rua. A Pracatum surgiu e foi algo novo construído por Brown que abriu portas para nossa carreira profissional. Viajei o mundo, tive oportunidade de tocar em vários palcos mundiais como Montreux, Jazz Festival, Nice Festival, Hollywood Bowl e por aí vai. O som de Salvador para mim é conexão com ancestrais. Sentir paz, amor, fé, cura. A música que sai dos tambores é nossa. Ela foi capaz de melhorar minha vida pessoal, minha educação. Melhorei a moradia da minha mãe, pude construir uma família, ter minha casa, proporcionar uma educação de qualidade para meu filho. A música é o combustível que me mantém de pé. Eu me renovo e reforço sempre a minha fé e a força para encarar o dia a dia. Além de ser um dos idealizadores do Projeto Roda de Timbau que acontece no Candeal, eu tive uma realização profissional gigantesca: tocar com Ivete Ver. Ver o quanto os meus estudos, pesquisas e investimentos me levaram a este lugar é simplesmente perceber que todas as minhas batalhas deram certo.