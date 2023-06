Alba inaugura Sistema Fotovoltaico no Dia Mundial do Meio Ambiente

. Crédito: Foto: Vaner Casaes/Alba

Energia limpa e conta de luz mais barata. Foram essas as razões que levaram a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e a Neoenergia Coelba a firmarem um convênio de cooperação técnica que vai resultar na economia de cerca de R$1,2 milhões por ano nos gastos da Alba com energia, através da instalação de placas de captação de luz solar (fotovoltaica) e da troca de 4.580 lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED, que são mais eficientes e econômicas.

Para oficializar a parceria, nesta segunda-feira (5), as duas entidades inauguraram o Sistema Solar Fotovoltaico do Parlamento estadual no saguão próximo ao Plenário. Por volta das 15h05, o presidente da Alba, deputado Adolfo Menezes, e o diretor presidente da Neoenergia Coelba, Luiz Antonio Ciarlini, discursaram a respeito da importância da iniciativa e mostraram aos deputados presentes a placa que simboliza o acordo, fixada na parede do saguão. Placa que simboliza o convênio entre a Alba e a Neoenergia Coelba foi inaugurada no saguão próximo ao Plenário (Foto: Divulgação/Coelba) O deputado Adolfo Menezes destacou a relevância da inauguração acontecer no Dia Mundial do Meio Ambiente. "Hoje é um dia muito importante para o mundo. Estamos vendo a mudança do clima e os cientistas estão aí para mostrar que, se não houver conscientização, a humanidade vai pagar um preço muito alto. Na Assembleia, estamos dando o primeiro passo na instalação de um pequeno sistema ainda diante do tamanho da nossa conta", afirmou.

Atualmente, a Alba gasta em torno de R$200 mil mensais com conta de luz. Com os novos equipamentos, está prevista uma redução do gasto do Legislativo com energia elétrica em 30%, gerando economia de cerca de R$60 mil mensais. Soma-se a esta redução outros R$37 mil por mês economizados na conta de energia elétrica após a troca de lâmpadas fluorescentes por LED.

Mesmo com a diminuição já obtida, segundo o deputado Adolfo Menezes, ainda haverá em breve uma discussão quanto a um novo orçamento com objetivo de investir e instalar mais placas fotovoltaicas na Alba. "Essas placas instaladas agora vão dar economia, mas uma economia parcial e distante do nosso objetivo, que é zerar a conta. Com zerar, quero dizer, com a instalação de outras placas solares, vamos deixar de pagar o que pegávamos antes e pagar em torno de R$500 mil de energia por ano", projetou. Sistema Fotovoltaico instalado na Alba (Foto: Vaner Casaes/Alba) Diretor presidente da Neoenergia Coelba, Luiz Antonio Ciarlini pontuou que, em 2022, o Programa de Eficiência Energética da Coelba, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), investiu mais de R$45 milhões em iniciativas por energia mais limpa na Bahia. De acordo com ele, o convênio firmado com a Alba dá seguimento à primeira etapa da ação ocorrida em 2021, quando cinco mil lâmpadas foram substituídas no Legislativo.

"Acima de tudo, o maior benefício é a sustentabilidade. Estamos no Dia Mundial do Meio Ambiente, então esse evento é simbólico nesse sentido. A sustentabilidade depende muito do consumo consciente, de fontes alternativas e renováveis de energia. Acredito que a instalação desse painel representa tudo isso que tem de mais importante no consumo de energia", ressaltou Luiz Antonio Ciarlini.

Os equipamentos instalados na Alba graças ao convênio com a Neoenergia equivalem a um investimento de R$2,8 milhões em placas fotovoltaicas. Segundo Robson Coutinho, superintendente da Assembleia e um dos idealizadores da iniciativa, foi necessária a adaptação da estrutura do local para receber as mudanças.

"A partir do momento que fizemos a troca das lâmpadas, deu para perceber uma redução significativa na conta de energia e, posteriormente, estamos com essas placas dando esse pontapé inicial. Acredito que vamos melhorar ainda mais para reduzir 50% ou 80% do valor da conta. E isso inspira outras ações semelhantes. São 63 deputados aqui de diversas cidades da Bahia que podem levar essa iniciativa adiante", finalizou.