INDÚSTRIA FLORESTAL

Bracell vence prêmio com iniciativa pioneira de conservação ambiental

Compromisso Um-Para-Um, que iguala área de plantio à de conservação, conquista reconhecimento de entidade empresarial

Donaldson Gomes

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 15:33

Área florestal da Bracell na Bahia Crédito: Divulgação

Com uma abordagem inovadora no setor de celulose no Brasil, o Compromisso Um-Para-Um da Bracell, empresa líder global na produção de celulose solúvel, é um dos vencedores do Prêmio Eco 2025, concedido pela Amcham Brasil (Câmara Americana de Comércio). Lançado em 2022, o Compromisso Um-Para-Um estabelece um princípio simples e transformador: para cada 1 hectare de eucalipto plantado, a Bracell se compromete a apoiar a conservação de 1 hectare de vegetação nativa. Ou seja, cada avanço na produção é acompanhado por um passo igual na conservação, mantendo produção e proteção ambiental em equilíbrio em nossa operação.

O Prêmio ECO existe há mais de 40 anos e é um dos mais importantes reconhecimentos em sustentabilidade corporativa do país. Nesta edição, a premiação contou com 147 projetos inscritos de 120 empresas. A Bracell recebeu a premiação com o Compromisso Um-Para-Um, na categoria “Práticas de Sustentabilidade em Processos”. O reconhecimento reforça o papel do projeto como modelo inovador de governança ambiental e impacto positivo em larga escala.

Em 2024, 186 mil hectares de matas nativas em áreas públicas de conservação foram impactados positivamente pelo Compromisso (área maior do que a do município de São Paulo, por exemplo) nos estados da Bahia, São Paulo e Mato Grosso do Sul, em regiões como Entre Rios, Itanagra, Bauru, Botucatu, Três Lagoas e Aquidauana. A meta de equivalência de áreas plantadas e conservadas será atingida até o fim de 2025, mas a Bracell se compromete a manter o Compromisso Um-Para-Um de forma permanente, ampliando as áreas protegidas de acordo com o crescimento de suas operações florestais.

“Receber o Prêmio Eco com o Compromisso Um-Para-Um é uma conquista que celebra não apenas o caráter inovador do programa, mas também sua capacidade de gerar valor ambiental real e duradouro. Os resultados do Compromisso estabelecem um novo padrão de conservação no setor, confirmando que o crescimento produtivo pode, de fato, ser o principal aliado da biodiversidade brasileira”, afirma Márcio Nappo, vice-presidente de Sustentabilidade da Bracell.

Preservação

Além da conservação nas áreas da Bracell, o Compromisso também apoia a proteção e preservação de importantes ecossistemas em áreas públicas de conservação. Por meio de parcerias com governos dos estados da Bahia, São Paulo e Mato Grosso do Sul, a empresa promove ações para prevenir e combater incêndios florestais, aprimorar o monitoramento da biodiversidade local e melhorar a infraestrutura dos parques estaduais. Essas ações reforçam e ampliam o trabalho que já vem sendo realizado pelos órgãos ambientais nessas áreas.

Entre as ações realizadas em 2024 e 2025 estão a criação de passagens aéreas de fauna, instalação de torres de monitoramento de incêndios florestais de alta tecnologia, uso de monitoramento acústico para estudar espécies silvestres e o controle de espécies invasoras com tecnologia de deep learning. Essas ações estão distribuídas em 20 Unidades de Conservação e parques estaduais, sendo geridas em parceria com órgãos ambientais como a Secretaria do Meio Ambiente da Bahia (Sema), a Fundação Florestal de São Paulo e o Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul).

O Compromisso Um-Para-Um é uma das principais iniciativas da Agenda Bracell 2030, plano estratégico da companhia voltado à sustentabilidade. Entre as metas públicas estabelecidas estão a conservação de 230 mil hectares de vegetação nativa em áreas públicas de conservação e a remoção de 25 milhões de toneladas de CO₂ da atmosfera até 2030, reforçando o papel da empresa na transição para uma economia de baixo carbono.