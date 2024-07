TEXTÃO

Viva O Povo Brasileiro: De Naê à Dafé

O repentista é aquele sujeito que tira de onde não tem para encaixar onde não cabe. Essas palavras versam sobre o poder do artista em transformar do mais concreto ao mais abstrato em objeto de reflexão.

Esse ofício está longe de ser simples. Quando se trata de uma obra com a imponência de Viva O Povo Brasileiro, do imortal João Ubaldo Ribeiro, encaixá-la em qualquer formato que não seja o volume de 700 páginas, em média, é desafio dos mais arriscados.

As 27 canções originais de Chico César, a direção musical eclética, o cenário vibrante, o texto vivo e dinâmico, além de um elenco que encarnou verdadeiramente cada uma das alminhas que dão vida a nós brasileiros, transformam o teatro em uma cápsula do tempo que conduz o público à Ilha de Itaparica dos anos 1600.

O espetáculo tem aquele poder de carregar a plateia para cima do palco. O povo que ocupa as cadeiras se enxerga no ode ao trabalho do Nego Leléu, nas palavras mutiladas de Feliciano, na cretinice “britânica” de Amleto, na perseverança conformada de Dadinha, na escrotidão de Perilo Ambrósio, mas, sobretudo, na catarse dos oprimidos frente à congestão visceral do algoz. “O barão morreu… antes ele do que eu”.