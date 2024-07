ASSISTA VÍDEOCAST

Carbono para sempre? Entenda por que precisamos de uma transição energética

Apresentado por Donaldson Gomes, programa tem participação de Ney Maron, sócio fundador da Maron Consultoria, e Gabriela Cravo, gerente global de Descarbonização Industrial da Braskem

Da Redação

Publicado em 29 de julho de 2024 às 09:52

Videocast pode ser assistido pelo Youtube Crédito: Marina Silva/Correio

Do mesmo modo que o aquecimento global não tem um único culpado, a solução para o problema é coletiva. Com esta compreensão, o CORREIO estreia nesta segunda-feira (dia 29), um videocast que trará em seu título uma provocação: “Por que precisamos de uma transição energética?”.

Com a participação de Ney Maron, sócio fundador da Maron Consultoria, e Gabriela Cravo, gerente global de Descarbonização Industrial da Braskem, o programa Transição Energética, apresentado pelo jornalista Donaldson Gomes, mostra o potencial que a Bahia tem para contribuir para conter o aquecimento global e o que as empresas que atuam no estado estão fazendo para solucionar o problema.

“Foi muito bom ter a oportunidade de dialogar sobre o assunto que é um dos grandes desafios da nossa geração. Quero agradecer ao CORREIO pela oportunidade”, destacou Ney Maron. Gabriela Cravo ressaltou a leveza com que a temática foi apresentada. “Quando me dei conta já tínhamos conversado por mais de uma hora. Foi um momento muito leve e com trocas bastante ricas”, avaliou.

Para Donaldson Gomes, o videocast, que faz parte do projeto Transição Energética, tem tudo para se tornar um conteúdo de referência sobre o assunto. “Acho que conseguimos traduzir um assunto que acaba parecendo distante da realidade da gente, mas que tem a ver com o futuro dos nossos filhos e netos”, acredita.

Acompanhe o caderno especial sobre transição energética no site, aplicativo e redes sociais. E no jornal impresso dia 31 de julho.