ESPECIAL

Onde está o Brasil na transição energética?

País está bem-posicionado, mas enfrenta desafios para inovar e seguir avançando

Apesar de desafios para inovar e avançar além da infraestrutura atual, o Brasil já se encontra em posição de destaque na transição energética global. De acordo com dados da think tank global Ember Energy, no ano passado, cerca de 90% da eletricidade brasileira foi gerada a partir de fontes de baixo carbono, contra uma média global de apenas 41%, colocando o país entre os líderes mundiais nesse quesito. >