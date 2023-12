Estreante e com fãs mirins, Ana Castela abre o terceiro dia do Virada Salvador e traz repertório com clássicos baianos

Crédito: Bruno Concha/ SECOM

A responsabilidade de abrir o terceiro dia de shows do Festival Virada Salvador 2024 foi de Ana Castela. Missão que a cantora sertaneja de apenas 20 anos cumpriu com louvor. Com chapéu, sua marca registrada, e bota brilhante, a artista mais ouvida no Brasil neste ano encantou o público com seu vozeirão. Os fãs mais animados eram as crianças. Vestidas de botas e chapéus, elas gritavam e faziam coro com a cantora.

Crédito: Bruno Concha/ SECOM

A canção que abriu a apresentação foi ‘Pipoco' , mas não ficaram de fora do repertório os hits ‘Nosso Quadro’ e ‘Bombonzinho’. Ambas as músicas fazem parte da lista seleta de canções mais ouvidas em 2023 no Brasil através da plataforma de streaming Spotify.

No início do show, Ana Castela avisou que fez mudanças no repertório para agradar o público soteropolitano. A surpresa da noite foi a participação da banda Olodum, que fez uma participação especial com as músicas 'Leva Eu' e 'Várias Queixas'. Ana Castela também provou que é "cria da Ivete" e cantou a composição da cantora. Até o hit da sertaneja, 'Solteiro Forçado', ganhou versão no ritmo do axé.

Crédito: Bruno Concha/ SECOM

A boiadeira, como a cantora do Mato Grosso do Sul é conhecida, teve a carreira impulsionada para todo o país neste ano, participando até do tradicional Especial Roberto Carlos. Pela segunda vez na Bahia, Ana Castela provou que a terra do axé, na verdade, é um caldeirão diverso que contempla todos os gêneros musicais.

Durante o show, Ana Castela brincou com as crianças que acompanharam emocionadas a apresentação. "Acho que o jeito vai ser abrir uma escola", falou. No pescoço dos pais, os fãs mirins choravam e levantavam cartazes com frases de carinho à cantora.

Crédito: Bruno Concha/ SECOM

Em entrevista coletiva antes de subir ao palco do Virada Salvador, ela falou sobre o retorno ao estado e sobre a ascensão meteórica. "Eu fico muito feliz, estar nos primeiros lugares significa que as pessoas estão gostando do meu trabalho", falou.

Crédito: Bruno Concha/ SECOM