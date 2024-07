INDEPENDÊNCIA DA BAHIA

'2 de Julho é a marca maior da história da Bahia', celebra ACM Neto em cortejo na Lapinha

Presidente do União Brasil participou da celebração do Dia da Independência da Bahia, realizada nesta terça-feira (2)

Na celebração do Dia da Independência da Bahia, realizada nesta terça-feira (2), ACM Neto, vice-presidente do União Brasil, ressaltou o significado histórico e cultural da data para o estado. Em um desfile marcado pela participação popular, Neto enfatizou, ainda durante o início do cortejo, no bairro da Lapinha, em Salvador, a importância de homenagear os heróis baianos.