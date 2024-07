DESFILE CÍVICO

Toré é realizado aos pés dos caboclos pela segunda vez no 2 de Julho

A chegada dos caramanchões que carregam as figuras do Caboclo e da Cabocla à Praça Municipal foi o sinal de que a parte da manhã do desfile do 2 de Julho havia encerrado. Por volta das 10h30 desta terça-feira (2), os símbolos da independência do Brasil na Bahia foram colocados sob uma área coberta, em frente à sede da Prefeitura de Salvador. A pausa no cortejo cívico cedeu espaço para o som de tambores e cantos religiosos. O toré, ritual em saudação aos caboclos representantes de religiões de matriz africana e indígenas, aconteceu pelo segundo ano consecutivo no festejo.