MODA

75m de passarela e atmosfera que celebra 10 edições: veja os detalhes do palco do AFRO Fashion Day 2024

Edição história ocorrerá no dia 1° de novembro, na Praça do Campo Grande

Da Redação

Publicado em 17 de outubro de 2024 às 05:00

Projeto assinado pela GMF Arquitetos Crédito: Divulgação

O Afro Fashion Day promete celebrar uma década com uma edição histórica no dia 1º de novembro, abrindo oficialmente a programação do Novembro Negro na capital baiana. Este ano, o evento vai ocupar a Praça 2 de Julho, conhecida popularmente como Praça do Campo Grande. O local está sendo preparado para receber a programação do projeto, que, a partir das 11h, contará com espaços para oficinas de música e moda, feira e exposição, além do desfile – previsto para as 18h.

Para celebrar uma década, o AFD vai fazer valer seu título de maior evento de moda negra do país. Com um projeto assinado pela GMF Arquitetos, a estrutura deste ano será a maior da história do projeto: são 13 metros de largura do palco com uma passarela de 75m de extensão total. O acesso gratuito do público será realizado exclusivamente pela entrada principal da Praça Campo Grande (em frente ao Teatro Castro Alves). Logo na entrada, um pórtico já entrega o clima festivo aos 10 anos do Afro, que este ano tem o tema “Música – Resgatando raízes e elevando vozes”.

“Como o tema deste ano está relacionado a música, pensamos em criar uma passarela de desfile que surgisse de dentro da boca de cena de um grande palco. Músicos e modelos compartilharão os mesmos espaços de apresentação. Tudo isso criando um espetáculo bem dinâmico para o público do AFD. A ideia é oferecer uma atmosfera festiva que comemora em grande estilo a 10ª edição do projeto”, diz Sandra Mazzoni, da GMF Arquitetos.

Além da estrutura de palco e passarela, o evento também contará com espaços para PCD, ativações de marcas, barracas de alimentação e lounges. O Monumento ao 2 de Julho, que fica no centro da Praça Campo Grande - marcando a data em que as tropas brasileiras entraram em Salvador para lutar contra os portugueses, vencendo e contribuindo para a consolidação da Independência do Brasil -, será abraçado no ato final do desfile.

O tema proposto neste ano será dividido em três blocos: Percussão Ancestral, Festiva e Contemporânea. Cerca de oito mil pessoas devem acompanhar as mais diversas exibições de moda, honrando o intuito de dar visibilidade a modelos, estilistas baianos e designers negros ligados ao universo fashion.

O Afro Fashion Day é um projeto do jornal Correio com patrocínio da Avon e Bracell, apoio CAIXA, Shopping Barra, Salvador Bahia Airport e Wilson Sons e apoio institucional do Sebrae e Prefeitura Municipal de Salvador.