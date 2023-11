Cantora, compositora e modelo: Majur desfila sábado (25) no Afro Fashion Day

Crédito: Rafael Soares

A cantora e compositora Majur vai desfilar no Afro Fashion Day, evento de moda realizado pelo Jornal CORREIO, que chega à sua 9ª edição no próximo sábado (25), no Terreiro de Jesus, no Centro Histórico de Salvador. O coreógrafo Zebrinha e a MC Áurea Semiseria também são convidados desta edição.



Considerada a passarela mais preta do Brasil, o desfile reunirá 75 modelos, entre eles a artista baiana, usando looks inspirados no tema ‘Mãe África’, editados a partir das criações de 43 marcas locais.

Esta não será a primeira participação de Majur no projeto. A cantora pisou na passarela do Afro Fashion Day em sua 4ª edição, realizada no Museu du Ritmo em 2018.

O desfile deste sábado é gratuito e aberto ao público, com previsão de início às 16h. A programação inclui a Feira da Sé AfroBiz, das 10h às 20h.

O Afro Fashion Day é um projeto do jornal Correio com patrocínio da Vult, Bracell e will Bank, apoio do Shopping Barra, Salvador Bahia Airport e Wilson Sons e apoio institucional do Sebrae e Prefeitura Municipal de Salvador.