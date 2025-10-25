MODA

Conheça o modelo guineense revelado na Bahia que é recordista de desfiles no SPFW

Amissão Jonhi, descoberto pela agência baiana Home Models, já desfilou no Afro Fashion Day

Marília Gabriela Cruz

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 16:50

Amissão Jonhi fez 12 desfiles na última edição do SPFW Crédito: reprodução redes sociais

Amissão Jonhi, natural de Guiné-Bissau, foi o grande destaque masculino da 60ª edição do São Paulo Fashion Week (SPFW), realizada de 13 a 20 de outubro. Depois de desfilar para 12 marcas, ele encerrou a temporada como o modelo que mais pisou na passarela da edição 60 do maior evento de moda do país. Entre os nomes para os quais apresentou coleções estão Martins, Apartamento 03, Santa Resistência, Rafael Caetano, Sou de Algodão, Normando, Meninos Rei, Leandro Castro, A Lá Garçonne, Força Studio, Ronaldo Fraga e João Pimenta. Ele foi revelado na 8ª edição do Afro Fashion Day, em 2022.

Vida em São Paulo

Morando em São Paulo desde o início do ano, Amissão é atualmente representado pela Mega Model, mas foi descoberto em 2022 pela agência baiana Home Models, onde iniciou a carreira após cursar a Fashion School. “Fui atrás, fui aceito e recebi uma oferta para participar do curso na escola, vinculada à agência”, relembra. "Estive presente na edição 56 do SPFW, quando desfilei para 9 marcas. Após um intervalo de três temporadas, retornei ao evento representando 12 marcas. Essas conquistas refletem o impacto significativo que a agência tem tido na minha trajetória como modelo", destaca.

Formado em Ciências Humanas