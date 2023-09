Prévia do Carnaval: blocos afro vão desfilar em Salvador em novembro

Salvador terá uma prévia do Carnaval em novembro. Dentro do calendário de eventos do Novembro Negro, haverá um desfile de blocos afro no dia 25 do mês da Consciência Negra.



A novidade foi anunciada nesta quinta-feira (31), prefeito Bruno Reis, durante o lançamento da programação. "Vamos ter, no dia 25 de novembro, um evento onde todos os blocos afro vão se apresentar. Aqueles que saem do Pelourinho, vão sair do Pelourinho, e aqueles que saem do Campo Grande e vão se encontrar todos na Praça Castro Alves", adiantou o prefeito.