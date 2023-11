Público do Afro Fashion Day 2023 ganhou copos personalizados; veja

Além da recordação da memória com as belas imagens do desfile do Afro Fashion Day 2023, o público que esteve presente no Terreiro de Jesus teve a oportunidade de levar para casa um copo especial em homenagem à Consciência Negra. O espaço que tinha uma capa do jornal em formato gigante virou point para fotos do público antes do desfile. Confira algumas imagens registradas pelo fotógrafo Arisson Marinho (@arissonmarinho).