Sonho de ser modelo? Afro Fashion Day 2025 tem seletiva gratuita em Salvador

O evento que celebra a beleza e a cultura preta começa a buscar seus novos talentos. Saiba como participar da primeira etapa no Aeroporto de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Jorge Gauthier

  • Jorge Gauthier

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 09:50

Seletiva Afro Fashion Day 2023
Seletiva Afro Fashion Day 2023 Crédito: Boccia

O Afro Fashion Day 2025, evento de moda realizado pelo CORREIO, abriu a temporada de seleções para a sua 11ª edição. A primeira etapa para modelos que sonham em desfilar no maior evento de moda preta de Salvador já tem data e local marcados.

A seletiva acontecerá no dia 9 de setembro, das 13h às 17h, no Aeroporto Internacional de Salvador, especificamente no check-in B, próximo à icônica escultura inspirada na obra "Salomé".

Afro Fashion Day 2025 celebra a cultura e estética do povo preto
Avon, Dino Neto e Roma Aragão assinam a beleza do evento que celebra a cultura e estética do povo preto

O que você precisa saber para participar:

Quem pode se inscrever: Pessoas a partir de 16 anos que se autodeclarem negras.

Inscrição: Gratuita e realizada no local.

O desfile: O evento principal, que terá como tema "Beleza", está marcado para o dia 1º de novembro em Salvador. O local será divulgado nos próximos dias nos canais oficiais do jornal.

Seletiva Afro Fashion Day 2023

Os modelos selecionados nesta seletiva terão a chance de brilhar nas passarelas do Afro Fashion Day, um espetáculo que celebra a estética e a cultura do povo preto. Para conferir como foi a última edição e se inspirar, clique aqui para ver as fotos e o vídeo do Afro Fashion Day 2024.

O Afro Fashion Day 2025 é uma realização do jornal Correio com patrocínio da Avon e da Neonergia, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e Sebrae e apoio do Salvador Bahia Airport, Shopping Barra e Wilson Sons.

