Sonho de ser modelo? Afro Fashion Day 2025 tem seletiva gratuita em Salvador

O evento que celebra a beleza e a cultura preta começa a buscar seus novos talentos. Saiba como participar da primeira etapa no Aeroporto de Salvador

Jorge Gauthier

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 09:50

O Afro Fashion Day 2025, evento de moda realizado pelo CORREIO, abriu a temporada de seleções para a sua 11ª edição. A primeira etapa para modelos que sonham em desfilar no maior evento de moda preta de Salvador já tem data e local marcados.

A seletiva acontecerá no dia 9 de setembro, das 13h às 17h, no Aeroporto Internacional de Salvador, especificamente no check-in B, próximo à icônica escultura inspirada na obra "Salomé".

O que você precisa saber para participar:

Quem pode se inscrever: Pessoas a partir de 16 anos que se autodeclarem negras.

Inscrição: Gratuita e realizada no local.

O desfile: O evento principal, que terá como tema "Beleza", está marcado para o dia 1º de novembro em Salvador. O local será divulgado nos próximos dias nos canais oficiais do jornal.

Os modelos selecionados nesta seletiva terão a chance de brilhar nas passarelas do Afro Fashion Day, um espetáculo que celebra a estética e a cultura do povo preto. Para conferir como foi a última edição e se inspirar, clique aqui para ver as fotos e o vídeo do Afro Fashion Day 2024.