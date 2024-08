15 anos de evento

Agro, indústria e empreendedorismo: veja tudo que aconteceu no Agenda Bahia 2024

Quando o prefeito Bruno Reis (União Brasil) subiu ao palco do Agenda Bahia, no prédio da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), no Stiep, nesta sexta-feira (23), o local já estava lotado. Cerca de 500 pessoas ocuparam o auditório. O gestor foi convidado para abrir o evento, realizado pelo CORREIO, e apresentou números e programas de incentivo fiscal desenvolvidos pela gestão dele que afetam diretamente a economia da cidade.