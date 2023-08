Maestro Carlos Prazeres, da OSBA, será parte de mesa no Agenda Bahia 2023

O maestro Carlos Prazeres, regente titular da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) será uma dos participantes do Agenda Bahia 2023, que acontece no dia 11 de agosto, das 8h às 19h45, no Senai Cimatec, no bairro de Piatã, em Salvador. O maestro fará parte do painel "Economia Criativa", junto com o gestor cultural Fernando Guerreiro , o secretário de Cultura Pedro Tourinho e a chef de cozinha Tereza Paim .

Como maestro convidado, Prazeres tem dirigido importantes conjuntos sinfônicos, tais como a Orchestre National des Pays de la Loire, Sinfônica de Roma, Orquestra da Arena de Verona, Sinfônica Siciliana, Orquestra Cherubini, Orquestra Internacional do Festival de Riva del Garda, Youth Orchestra of the Americas, Junge Philharmonie Salzburg, Filarmônica de Montevideo, Filarmônica de Bogotá, Filarmônica de Buenos Aires do Teatro Colón, Filarmônica de Mendoza, Orquestra do Instituto Politécnico do México, OSESP, Filarmônica de Minas Gerais, Orquestra Petrobras Sinfônica, Orquestra do Theatro Municipal do RJ, Filarmônica de Goiás, Orquestra Amazonas Filarmônica, Sinfônica de Porto Alegre (OSPA), OSUSP, Sinfônica de Campinas, Jazz Sinfônica de São Paulo, Orquestra do Teatro São Pedro (RS), Orquestra Filarmônica do Espírito Santo, entre outras.