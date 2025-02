LAZER

Cinco programações para quem quer fugir do calor e da muvuca no bloquinho

Conheça as opções para fazer algo diferente do pré-Carnaval neste fim de semana

Thais Borges

Publicado em 22 de fevereiro de 2025 às 05:00

Kart no Shopping Bela Vista Crédito: Marina Silva/CORREIO

Se os fãs de bloquinhos vão ter um fim de semana concorrido nestes sábado (22) e domingo (23), quem quer ficar longe das programações do pré-Carnaval ainda pode encontrar uma atividade que vá além de conferir as novidades nas plataformas de streaming. >

Nos dois dias, enquanto boa parte da cidade curte as fanfarras do Fuzuê e os minitrios do Furdunço, uma das possibilidades é a tranquilidade de um passeio pela exposição Ecos dos Malês, na Casa de Histórias de Salvador. Para quem prefere algo mais radical, separamos a possibilidade de ter uma experiência com tiro com arco ou de viver como piloto numa bateria de kart. Há possibilidades para todos os gostos e para diferentes orçamentos - inclusive com descontos para assinantes do Clube Correio.>

1. Fazer uma aula experimental de tiro com arco

Tiro com arco Crédito: Shutterstock

Quem quer se sentir em Jogos Vorazes pode experimentar ter um dia de Katniss Everdeen com uma aula experimental no Diana Arco e Flecha, o primeiro clube de tiro com arco da Bahia. Com instrutores certificados, eles se apresentam como especialistas na formação de atletas. De acordo com o clube, é possível aprender as técnicas de tiro com arco, conhecer os equipamentos e entender as entidades reguladoras do esporte. Nos primeiros meses - e, portanto, na aula experimental, todo o equipamento necessário é fornecido pela organização. Uma aula experimental dura uma hora e custa R$ 50. Precisa de agendamento. Aos sábados e domingos, é possível reservar um horário entre 8h e 12h. Fica em Piatã. Instagram: @dianaarcoeflecha>

2. Fazer um passeio de kart

Kart no Shopping Bela Vista Crédito: Marina Silva/CORREIO

Para ter uma experiência de piloto, uma alternativa é o Kart Bela Vista, que funciona no Shopping Bela Vista. As baterias duram 20 minutos e é preciso reunir pelo menos oito pessoas para que uma bateria seja iniciada. Há dois preços: R$ 65 para quem for sair pelo individual e R$ 60 para cada pessoa que estiver em um grupo (desde que com, no mínimo, oito participantes). Se o número mínimo não for fechado, a empresa pode incluir outros participantes para a bateria. No sábado, as corridas podem ser feitas das 14h30 às 21h30, enquanto, no domingo, o serviço está disponível das 14h30 às 20h30. Para participar, é necessário reservar a corrida através dos telefones (71) 3460-5485 ou (71) 98441-5136. A idade mínima para crianças é de 11 anos, com altura a partir de 1,45m. Instagram: @kartbelavista>

3. Ter um dia cultural e conhecer a exposição Ecos Malês na Casa das Histórias

Exposição Ecos Malês Crédito: Divulgação

Em cartaz na Casa das Histórias de Salvador, a mostra conta com obras de 48 artistas sobre narrativas negras e afro-brasileiras. Há desde pinturas e esculturas até outras formas de arte visual na exposição, que é organizada pela Fundação Gregório de Mattos. A mostra está em cartaz desde novembro e ficará até maio. Os ingressos, que custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), podem ser comprados na bilheteria. A Casa das Histórias de Salvador fica na Rua da Bélgica, no Comércio. Neste sábado, fica aberto das 10h às 18h, com entrada até 17h. No domingo, fecha uma hora mais cedo: aberto até 17h, com entrada até 16h. Instagram: @casadashistoriasdesalvador>

4. Assistir a um espetáculo de humor

Fanta e Pandora Crédito: Foto: Jean Filho

Quem quer dar risadas no fim de semana pode conferir a peça ‘Mãe Raiz: Eu não digo é nada’, estrelada pelo humorista Glauber Cunha, no Teatro Jorge Amado, que fica na Pituba. Serão duas apresentações neste sábado - uma às 17h e outra às 20h. Na peça, o comediante dá vida a Dona Sônia, uma dona de casa que é firme na criação dos filhos. A classificação indicativa é 16 anos, enquanto o ingresso custa R$ 80. Há a opção de ingresso solidário por R$ 60 e um quilo de alimento. Outra opção é ‘Fanta e Pandora: uma folia em cena’, que tem uma sessão às 19h deste sábado. As duas personagens icônicas saíram da esquete de 30 minutos da peça A Bofetada para ganhar um espetáculo independente. A entrada no valor de inteira é R$ 70 (meia R$ 35) e assinantes do Clube Correio têm desconto de 40% (fica R$ 42).>

5. Jogar boliche no shopping

Boliche no Bela Bowling Crédito: Marina Silva/CORREIO