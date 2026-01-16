Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Por que milhões de jogadores se revoltaram no Roblox? Entenda a polêmica que tomou conta do jogo

Mudanças no chat geraram protestos virtuais contra o influenciador Felca e levantaram debates sobre segurança infantil

  • Foto do(a) author(a) Miro Palma

  • Miro Palma

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 19:56

Jogadores protestam na plataforma
Jogadores protestam na plataforma Crédito: Reprodução

Nos últimos dias, a internet foi tomada por comentários sobre a chamada “Revolta do Roblox”, um movimento criado por jogadores que ficaram insatisfeitos com mudanças recentes na plataforma. O protesto ganhou força principalmente entre crianças e adolescentes, público majoritário do jogo, e acabou chamando a atenção.

O Roblox é uma plataforma de jogos online muito popular no mundo inteiro. Diferente de um game comum, ele funciona como um grande ambiente virtual onde os próprios usuários podem criar jogos, explorar mundos diferentes e interagir com outras pessoas por meio de avatares. Para muitos jovens, o Roblox é também um espaço de convivência social.

Veja os protestos de usuários no Roblox

Protesto de usuários do Roblox por Reprodução
Protesto de usuários do Roblox por Reprodução
Protesto de usuários do Roblox por Reprodução
Protesto de usuários do Roblox por Reprodução
Protesto de usuários do Roblox por Reprodução
Protesto de usuários do Roblox por Reprodução
Protesto de usuários do Roblox por Reprodução
Protesto de usuários do Roblox por Reprodução
Protesto de usuários do Roblox por Reprodução
Protesto de usuários do Roblox por Reprodução
Protesto de usuários do Roblox por Reprodução
Protesto de usuários do Roblox por Reprodução
1 de 12
Protesto de usuários do Roblox por Reprodução

A revolta começou depois que a empresa responsável pelo jogo anunciou novas regras para o uso do chat, tanto de texto quanto de voz. A partir dessas mudanças, passou a ser obrigatório verificar a idade para acessar certos tipos de conversa. Usuários mais novos ficaram mais limitados e, em alguns casos, precisariam de autorização dos pais para conversar livremente.

Segundo a empresa, a intenção dessas regras é aumentar a segurança dentro da plataforma. O objetivo seria proteger crianças de situações perigosas, como contato com estranhos, assédio ou conteúdos inadequados. Essas medidas fazem parte de uma tendência maior de controle e proteção de menores na internet.

Apesar disso, muitos jogadores não aceitaram bem a mudança. Dentro do próprio Roblox, grupos se organizaram para protestar, usando seus avatares para fazer manifestações virtuais, escrever mensagens de revolta e pedir o retorno do chat como era antes. Esses protestos se espalharam rapidamente pelas redes sociais.

Durante a confusão, o influenciador brasileiro Felca acabou sendo citado por parte dos jogadores, mesmo não sendo o responsável direto pelas decisões da empresa. O criador de conteúdo, que ficou muito conhecido depois de denunciar a 'adultização' das crianças, mostrou em suas redes sociais ameaças sofridas devido ao episódio atual.

A empresa Roblox se posicionou afirmando que entende a frustração dos usuários, mas reforçou que a segurança das crianças é prioridade. Também condenou ataques pessoais e discursos de ódio, lembrando que o ambiente do jogo deve ser respeitoso para todos.

  • O que é o Roblox:

O Roblox é uma plataforma de jogos online onde os usuários podem jogar e criar jogos ao mesmo tempo.

  • Criação de jogos:

Qualquer pessoa pode criar seus próprios jogos usando uma ferramenta chamada Roblox Studio.

  • Avatares personalizados:

Cada jogador tem um avatar que pode ser personalizado com roupas, acessórios e itens virtuais.

  • Interação entre jogadores:

Os usuários podem conversar, jogar juntos e interagir dentro dos jogos por meio de chat de texto ou voz (com algumas regras).

  • Moeda virtual (Robux):

O Roblox possui uma moeda chamada Robux, usada para comprar itens, roupas e vantagens dentro dos jogos.

  • Segurança e controle parental:

A plataforma tem filtros, restrições de idade e ferramentas para que pais controlem o que crianças podem acessar.

  • Disponível em várias plataformas:

O Roblox pode ser jogado no computador, celular, tablet e videogames.

Leia mais

Imagem - Saiba como seu filho pode ganhar dinheiro com games

Saiba como seu filho pode ganhar dinheiro com games

Imagem - É louco por videogame? Veja como jogar os games da Nintendo de graça em Salvador

É louco por videogame? Veja como jogar os games da Nintendo de graça em Salvador

Mais recentes

Imagem - Apenas 10% dos brasileiros sabem que o diabetes pode afetar os rins, aponta pesquisa

Apenas 10% dos brasileiros sabem que o diabetes pode afetar os rins, aponta pesquisa
Imagem - De meteorito a pedras preciosas: veja como visitar a exposição 'Pequeno Explorador'

De meteorito a pedras preciosas: veja como visitar a exposição 'Pequeno Explorador'
Imagem - Programação especial para famílias tem atrações com projeto Férias no Parque

Programação especial para famílias tem atrações com projeto Férias no Parque

MAIS LIDAS

Imagem - Mais de 60 aves silvestres são encontradas em cativeiro
01

Mais de 60 aves silvestres são encontradas em cativeiro

Imagem - Otto se opõe a chapa com Jerônimo, Wagner e Rui Costa e avisa: 'Chapa carniça dá problema'
02

Otto se opõe a chapa com Jerônimo, Wagner e Rui Costa e avisa: 'Chapa carniça dá problema'

Imagem - Filho é preso por arremessar a mãe idosa da janela de apartamento
03

Filho é preso por arremessar a mãe idosa da janela de apartamento

Imagem - Prefeitura de Salvador abre inscrições para o programa Minha Casa, Minha Vida; veja critérios
04

Prefeitura de Salvador abre inscrições para o programa Minha Casa, Minha Vida; veja critérios