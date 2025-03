CORREIO EXPERIMENTA

Veja quem são os leitores do CORREIO escolhidos para participar de degustação de ovos de Páscoa

Três leitores foram escolhidos para participarem do CORREIO Experimenta de 2025

Uma comissão formada por representantes do Jornal CORREIO escolheu três leitores assinantes para participarem como jurados da próxima edição do Correio Experimenta, que elegerá os melhores ovos de Páscoa de 2025. O concurso cultural recebeu inscrições entre os dias 14 e 20 de março. >

Os vencedores foram os assinantes Ana Cristina Sales Santos, Joacilene Lemos e Leonardo Oessi. Os três tiveram as frases eleitas como as mais criativas, entre 27 concorrentes. Os participantes tinham que responder às perguntas: "Por que você seria a escolha perfeita para ser um dos jurados desta edição? E qual é o segredo para um ovo de Páscoa perfeito?". >

Para concorrer, era obrigatório ser assinante. Inscrições de não-assinantes, bem como as enviadas fora do prazo, foram desclassificadas.>

A frase de Ana Cristina foi: "Sou chocólatra convicta! Seria um sonho realizado participar de uma degustação de ovos de Páscoa. O ovo de Páscoa perfeito precisa ser saboroso, não tão doce, ter aquele cheirinho que atiça a imaginação e uma pitada de amor. E meu CORREIO que nunca me deixa na mão vai me levar para realizar esse sonho. Meu CORREIO da Páscoa, que trouxe para mim? Um ovo, dois ovos, três ovos assim! Te amo, CORREIO, igual amo chocolate!">

A degustação vai acontecer no dia 1º de abril, na redação do jornal. Os três assinantes vão se juntar a integrantes do jornal e chefs profissionais para a composição do grupo de jurados. Os produtos estarão identificadas somente por números e os jurados não vão saber de quais marcas serão os ovos degustados. >