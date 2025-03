CORREIO EXPERIMENTA

É fã de chocolate? Concurso cultural vai escolher jurado para degustação de melhores ovos de Páscoa de 2025

Assinantes do jornal poderão ser jurados da próxima edição do projeto Correio Experimenta, que já elegeu melhores tortas, panetones, pizzas e hambúrgueres



Carolina Cerqueira

Thais Borges

Publicado em 14 de março de 2025 às 14:11

Jurados vão escolher os melhores ovos de Páscoa de 2025 Crédito: Sora Maia/CORREIO

Atenção chocólatras: essa é a sua chance de participar da degustação que vai escolher os melhores ovos de Páscoa de 2025. O Jornal Correio está com um concurso cultural que vai escolher um assinante para ser um dos jurados da próxima edição do #CorreioExperimenta - a primeira de 2025. Em 2024, o projeto já elegeu o melhor ovo de páscoa, o melhor hambúrguer delivery, a melhor pizza, a melhor torta e o melhor panetone daquele ano. >

Os interessados precisam responder às seguintes perguntas: "Por que você seria a escolha perfeita para ser um dos jurados desta edição? E qual é o segredo para um ovo de Páscoa perfeito?". Para concorrer, é preciso ser assinante.>

Uma comissão irá escolher frase mais criativa entre as concorrentes. A degustação vai acontecer no dia 1º de abril, na redação do jornal. A pessoa deve ter disponibilidade para experimentar cerca de 30 ovos de Páscoa, durante todo o turno da tarde. Além disso, o vencedor é responsável por garantir que não tem problemas de saúde que impeçam a participação na degustação.>

As frases devem ser enviadas pelo formulário do Google disponível aqui. As inscrições podem ser feitas entre os dias 14 e 20 de março. O resultado será divulgado no dia 21 de março, no site e nas redes do jornal.>