SÃO JOÃO

20 mil caixas de fogos de artifício irregulares são apreendidas na Bahia

Três municípios do interior são alvo de operação

Cerca de 20 mil caixas de fogos de artifício irregulares já foram apreendidos durante operação no interior da Bahia. A ação, coordenada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), é realizada nas cidades de Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas e Muniz Ferreira. >

Durante as fiscalizações, que acontecem até esta quinta-feira (15), são verificadas notas fiscais, produtos sem rótulo, segurança dos trabalhadores, infraestrutura dos locais de fabricação e venda, além da produção de fogos caseiros. >

Todo material apreendido será descartado após laudos periciais. A operação tem apoio da Polícia Técnica da Bahia, Exército Brasileiro, das Polícias Civil e Militar, do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) e do Conselho Regional de Química (CRQ).

