PERIGO

29 vítimas de queimaduras já foram atendidas em hospitais estaduais

15 atendimentos estão relacionados à explosão de bombas

Do dia 18 até esse domingo (22), 29 vítimas foram encaminhadas para unidades estaduais por conta de acidentes com fogos de artifício. Desse total, 15 foram relacionados à explosão de bomba, 9 a queimaduras diversas e 5 a queimaduras com espadas . Os números foram divulgados pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) nesta segunda-feira (23).>

O maior volume de atendimento foi no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, com 21 casos. Os outros atendimentos foram registrados no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (5), Hospital Geral Prado Valadares (2), em Jequié, e Hospital do Oeste (1), em Barreiras.>