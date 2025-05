ACABOU

Abaeté Aviação anuncia fim de voo para destino turístico baiano

Decisão foi motivada por questões operacionais

A Abaeté Aviação anunciou o fim da operação da rota entre Salvador e a Península de Maraú. Segundo a empresa, a decisão foi motivada por questões operacionais ligadas ao aeródromo local. A cidade de Maraú concentra os principais destinos turísticos do litoral sul da Bahia, como Algodões, Taipu de Fora e Barra Grande.>

A empresa deixou de operar a rota no dia 5 de maio. A reportagem entrou em contato com o Aeródromo de Barra Grande, localizado na península, mas não obteve retorno até esta publicação. O espaço segue aberto. >

O trajeto entre Salvador e Maraú era um dos mais curtos do Brasil, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A duração do voo é de 33 minutos. As cidades ficam a 129 quilômetros de distância. >