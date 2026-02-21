MEMÓRIA

Acervo com documentos da escravidão na Bahia ganha título internacional da Unesco

Conjunto documental também vai representar o Brasil em outra categoria da organização

Monique Lobo

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 15:10

Arquivo Público da Bahia Crédito: Carol Garcia/GOVBA

O acervo do período da escravidão do Arquivo Público do Estado da Bahia (Apeb) ganhou um reconhecimento internacional. Os documentos passaram a integrar, nesta sexta-feira (20), o Registro Regional da América Latina e Caribe do Programa Memória do Mundo da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

O título é o primeiro internacional conquistado pelo acervo do estado. Além disso, o conjunto documental também vai representar o Brasil na candidatura ao Registro Internacional do Programa Memória do Mundo da Unesco. O país também será representado pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo, com a candidatura do acervo de Luiz Gama.

O acervo baiano laureado é a coleção "Passaportes de Escravizados, Libertos, Livres e Africanos de 1821 a 1889 ". A série é formada por 1.024 maços. São documentos provenientes de autoridades oficiais como Ministros e Secretários de Estado, Presidentes das Províncias e os Chefes de Polícia, responsáveis pela concessão do passaporte, conforme a Lei do Império do Brasil de 1842.

Documento que integra o acervo reconhecido pela Unesco Crédito: Divulgação/Arquivo Público do Estado da Bahia