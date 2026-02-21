Acesse sua conta
Acervo com documentos da escravidão na Bahia ganha título internacional da Unesco

Conjunto documental também vai representar o Brasil em outra categoria da organização

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 15:10

Arquivo Público da Bahia
Arquivo Público da Bahia Crédito: Carol Garcia/GOVBA

O acervo do período da escravidão do Arquivo Público do Estado da Bahia (Apeb) ganhou um reconhecimento internacional. Os documentos passaram a integrar, nesta sexta-feira (20), o Registro Regional da América Latina e Caribe do Programa Memória do Mundo da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

O título é o primeiro internacional conquistado pelo acervo do estado. Além disso, o conjunto documental também vai representar o Brasil na candidatura ao Registro Internacional do Programa Memória do Mundo da Unesco. O país também será representado pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo, com a candidatura do acervo de Luiz Gama.

O acervo baiano laureado é a coleção "Passaportes de Escravizados, Libertos, Livres e Africanos de 1821 a 1889 ". A série é formada por 1.024 maços. São documentos provenientes de autoridades oficiais como Ministros e Secretários de Estado, Presidentes das Províncias e os Chefes de Polícia, responsáveis pela concessão do passaporte, conforme a Lei do Império do Brasil de 1842.

Documento que integra o acervo reconhecido pela Unesco
Documento que integra o acervo reconhecido pela Unesco Crédito: Divulgação/Arquivo Público do Estado da Bahia

“É um reconhecimento internacional de um trabalho de grande relevância histórica, que segue se destacando pela diversidade do patrimônio documental preservado por instituições brasileiras”, afirma Sandro Magalhães, diretor-geral da Fundação Pedro Calmon, que gere o Arquivo Público.

